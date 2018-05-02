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Маргвелашвили находится в парламентской комнате президента


02.05.2018   17:49
Президент Георгий Маргвелашвили находится в президентской комнате в парламенте. Покинув в знак протеста парламентский зал заседания Маргвелашвили заявил СМИ, что требует участия в дебатах. По его словам, в регламенте парламента не указано, что президент не имеет права отвечать депутатам во время дебатов.

«Было объявлено о формате дебатов, что я поприветствовал и это неоднократно анонсировалось. Естественно, что я уважаю возможность обсуждения и дебатов с парламентариями…

Я жду, что парламент примет соответствующее решение, и даст мне возможность присоединиться к формату дебатов с депутатами. Я жду, что это решение будет принято. В регламенте нигде не написано, что президент не должен иметь право дать ответ», — заявил Маргвелашвили.

Георгий Маргвелашвили потребовал, чтобы ему была предоставлена возможность отвечать депутатам, выступающим в формате дебатов в связи с ежегодным отчетом президента.
В свою очередь Ираклий Кобахидзе заявил, что согласно регламенту президент может ответить на все вопросы только в своем заключительном слове. После этого Георгий Маргвелашвили в знак протеста вышел из зала заседаний.






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