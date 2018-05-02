Спикер парламента обвинил президента в неуважении законодательства и законодательного органа

02.05.2018 17:54 То, что сделал Георгий Маргвелашвили, к сожалению, является неуважением законодательства Грузии и института парламента, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил после того, как Георгий Маргвелашвили покинул зал заседаний парламента.



Как заявил Кобахидзе, одним из законодательных актов является регламент Грузии, этим документом установлена процедура императивного проведения дебатов.



«По регламенту, сначала выступают фракции, потом другие субъекты, в том числе меньшинство, большинство, вице-спикеры, спикер, после этого у докладчика, господина президента есть право, выступить с заключительным словом. Он может по регламенту, то есть в регламенте правильно построена процедура дебатов», — заявил Кобахидзе.



По его словам, у президента есть возможность ответить на все вопросы. Для этого установлена соответствующая процедура и по этой причине докладчик выступает в конце, это – установленная процедура.



«Повторю еще раз, с 90-ых годов в Грузии действует регламент и конкретно эта процедура. Исходя из того, что это – рациональная процедура, это касается и дебатов других типов. Господину Георгию и госпоже Аде не нравится наш регламент, так что мы можем вместе обсудить, как можно пересмотреть регламент парламента Грузии. То, что сделал господин Георгий, к сожалению, является неуважением законодательства Грузии, регламент – акт, у которого есть сила закона, и института парламента, что является печальным. У меня появляется подозрение, что это был заранее определенный и запланированный шаг, что является еще более печальным», — заявил Кобахидзе.















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