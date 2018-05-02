Маргвелашвили: Мы ослабили демократию и государственные институты

02.05.2018 18:04 Президент Грузии призвал парламент в срочном порядке изменить избирательное законодательство.



Выступая сегодня в парламенте с ежегодным отчетом, Георгий Маргвелашвили выразил сожаление в связи с тем, что несмотря на неоднократные обещания, отмена выборов по мажоритарной системе была отложена до 2024 года.



«Мой самый большой призыв и совет этому парламенту состоит в том, чтобы срочно, до тех пор, пока вошла в силу новая конституция, изменить избирательный закон и не в 2024 году, а уже сегодня подумать об изменении этого закона и распределении власти, что станет серьезным предусловием для стабилизации страны и правящей партии», — заявил Маргвелашвили.



Президент в своем выступлении обратил особое внимание на осуществленные в прошлом году изменения конституции и отметил, что они ослабляют демократию и государственные институты.

«Основные инциативы по конституции ослабили демократию и государственные институты. Мы ослабили и самоуправление — стало меньше самоуправляемых городов. В отношении президента – отменили прямые выборы, что было совершенно против желания большинства населения. И, что самое главное, обещанная десять лет назад реформа по выборам в парламент отложена до 2024 года», — сказал Маргвелашвили.



По его словам, «ослабление политических институтов, шаги, направленные против политиков, возможно, ослабляют каких-то политиков, однако в конечном итоге ослабляют институциональное управление страной».



Президент считает, что выборы парламента 2016 года привели к исчезновению политического класса, целенаправленно ослабили роль политических партий как главных игроков в грузинской политике. «За этот период не было сделано никаких шагов, не было создано предусловий для создания сильной оппозиции», — считает Маргвелашвили.



«Сегодня мы можем сказать, что после 2012 года, конечно же, было достигнуто многое. Через шесть лет действительно можно сказать, что был сделан важный шаг во внешней государственной политике, также государство перестало проявлять насилие. Однако за эти шесть лет, мы, к сожалению, ослабили государственные институты и не создали более демократичную государственную систему, которая лучше служила бы людям и обществу. Теперь мы столкнулись с реальностью, которая, кто был в политике, тот помнит, наступала и для других политических партий – и для «Союза Граждан» и для «Национального движения» (правящие в Грузии партии в 1995- 2003 годах и в 2004- 2012 годах – прим НГ), когда происходит настолько большая концентрация власти, что это опасно для демократии и опасно для правящей партии. У нас нет роскоши еще раз пройти эпоху драматических изменений. Демократия и распределение власти является ответом на все те проблемы, о которых я вам говорил», — сказал президент.















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