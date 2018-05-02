ЕС и Грузия проводят 11-й ежегодный Диалог по вопросам прав человека

02.05.2018 19:25 25 апреля в Брюсселе ЕС и Грузия провели одиннадцатый раунд ежегодного Диалога по вопросам прав человека. Диалог позволил провести открытый и конструктивный обмен мнениями на тему ситуации с правами человека в Грузии, обсудить обязательства страны в достижении устойчивого прогресса в данной сфере, а также обязательства и рамочную политику ЕС по продвижению демократии и прав человека.



Диалог, помимо этого, играет немаловажную роль в мониторинге реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.



Делегацию ЕС возглавил Дирк Шубель, Глава Подразделения Двусторонних отношений региона Восточного партнерства Европейской службы внешнеполитической деятельности, а главой грузинской делегации в этот раз был Вахтанг Махароблишвили, Заместитель министра иностранных дел Грузии.



ЕС подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ. Обе стороны пришли к обоюдному решению о необходимости наличия беспрепятственного доступа к механизмам международного мониторинга соблюдения прав человека в рамках международных организаций, а также Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии к грузинским регионам Абхазии и Цхинвали/т.н. Южной Осетии, подчеркнув при этом о взятом на себя Российской Федерацией обязательстве о выполнении достигнутого при медиации ЕС 12 августа 2008 года Соглашения о прекращении огня.



ЕС приветствовал новую мирную инициативу правительства Грузии, которая сможет принести пользу гражданам, проживающим по обе стороны административных границ, путем содействия торговле, образованию и укреплению межличностных контактов и доверия между разделенными общинами.



Среди прочих вопросов на повестке дня заседания ЕС также особо отметил прогресс страны в отношении защиты прав этнических меньшинств и их социальной интеграции, поддержав и призвав правительство продолжать следовать этому направлению.



Следующий раунд диалога по правам человека между ЕС и Грузией должен пройти в 2019 году в Тбилиси.















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