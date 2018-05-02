ЕС помогает парламенту Грузии продвигать стратегическое видение, прозрачность и подотчетность

02.05.2018 19:32 На прошлой неделе Комитет по вопросам спорта и молодежи грузинского парламента обсудил свою Стратегию и план действий на 2018-2020 гг., в которых подчеркивалось участие молодежи, профессиональность спорта и развитие человеческого капитала.



Стратегия и план действий были разработаны при содействии ЕС и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на основе результатов базовых исследований, проведенных в 2017 году.



"Законодательство Грузии по вопросам молодежи и спорта будет развиваться по нескольким ключевым направлениям, включая молодежную деятельность, пересмотр Закона о спорте и развитие или пересмотр нормативных актов, касающихся международных правовых документов и политических обязательств", - сказал Председатель парламентского Комитета по вопросам спорта и молодежи Михаил Кавелашвили.



"Реализация Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, спортивных конвенций и других международных политических решений, таких как достижение Целей устойчивого развития, будут основными целями нашей работы".



Восемь из 15 парламентских комитетов публикуют свои ежегодные доклады и трехлетние стратегии и планы действий с 2014 года, когда эта практика была впервые инициирована при содействии ЕС и ПРООН в рамках их более широкой инициативы по укреплению парламентской демократии в Грузии.















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