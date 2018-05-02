США важный сторонник и гарант территориальной целостности и суверенитета Грузии - Джанелидзе

02.05.2018 19:38 США Джанелидзе сторонник, и гарант территориальной целостности и суверенитета Грузии на международной арене – заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в селе Одзиси, расположенном у линии оккупации, где он находился вместе с помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уесом Митчелом.



"Сегодня мы говорили о вызовах, которые есть у Грузии в результате оккупации. О вызовах, которые есть как у вынужденно перемещенных лиц, так и проживающих у линии оккупации и в самих оккупированных регионах. А также о значении создания механизмов международной безопасности, и выполнения соглашения от 2008 года о прекращении огня. Необходимо выполнение всех пунктов этого соглашения (чего Россия не делает) для того, чтобы появилась возможность мирного урегулирования конфликта. А также мы говорили о политике примирения правительства Грузии, инициативах, создающих новые возможности для людей, проживающих на оккупированных территориях. Мы хотим, чтобы каждый человек, проживающий в этих регионах, был участником развития, которое есть на территории, контролируемой центральной властью"- заявил Джанелидзе.



По его словам, поддержка Соединенных Штатов Америки является важнейшим как для развития Грузии, так и мирного урегулирования конфликта.

















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