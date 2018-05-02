Президент Армении провел телефонную беседу с премьер-министром Грузии

02.05.2018 19:51 Президент Армении Армен Саркисян провел телефонную беседу с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.



Как сообщает пресс-служба президента, стороны обсудили ситуацию в Армении. Собеседники коснулись вопросов повестки армяно-грузинского сотрудничества.















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