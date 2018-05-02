Президент Грузии покинул здание парламента

02.05.2018 19:56 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили покинул здание парламента в Кутаиси.



После того, как он покинул зал парламента в знак протеста, Георгий Маргвелашвили находился в кабинете, предназначенном для президента.



В разговоре с журналистами, Георгий Маргвелашвили не пояснил, покинет ли парламент. Однако пресс-служба президента пояснила, что президент покидает здание.



«То, что будет формат дебатов, было анонсировано в течение десяти дней. Мое желание, ответить депутатам, обусловлено моим уважением к ним. Именно исходя из этого, хочу до конца ответить на их вопросы. СМИ могут достать не один случай дебатов президента в парламенте. То, что я должен сидеть в зале, не учтено ни одним регламентом. Я хотел, чтобы у меня была интенсивная дискуссия. К сожалению, наверное, слушать ответы оказалось тяжелым и сложным. Я внимательно буду наблюдать за выступлением депутатов, и потом постараюсь, естественно, ответить обществу», — заявил президент журналистам до того, как покинул парламент.



Георгий Маргвелашвили требовал, чтобы ему позволили отвечать во время выступления депутатов. Ираклий Кобахидзе объяснил ему, что по регламенту ответить на все вопросы он мог в ходе выступления с окончательным словом. После этого, Георгий Маргвелашвили покинул заседание парламента в знак протеста.



Позднее, в парламенте обсудили вопрос – менять ли формат дебатов. Вопрос не поддержали.















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