На создание Европейского фонда мира выделят 10 млрд евро

02.05.2018 20:10 Еврокомиссия в рамках разработки бюджета на период после 2020 года предложила создать Европейский фонд мира (EPF) объемом более десяти миллиардов евро. Как стало известно РИА Новости, средствами смогут воспользоваться станы вне союза, которым будет оказана военно-техническая поддержка вооруженных сил.



«Фонд будет нацелен на увеличение поддержки со стороны ЕС мирным операциям третьих сторон по всему миру, на покрытие совместных расходов Общей политики в сфере обороны и безопасности (сейчас покрываемых за счет механизма Athena), на обеспечение для ЕС возможности участия в более широких действиях, направленных на поддержку вооруженных сил стран, не входящих в ЕС, инфраструктурой, оборудованием, снабжением или военно-технической помощью», — указано в пояснительной записке.



Перечень стран, о которых идет речь, не прилагается.















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