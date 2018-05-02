Маргвелашвили: Ни одним регламентом и ни одной процедурой не предусмотрено то, что я должен сидеть в зале

02.05.2018 20:20 Ни одним регламентом и ни одной процедурой не предусмотрено то, что я должен сидеть в зале, - об этом заявил журналистам в здании парламента президент Грузии Георгий Маргвелашвили после того, как парламент не поддержал изменения в формате дебатов, согласно которым президенту давалась возможность перманентно включаться в дискуссию.



По его же словам, он выслушает выступления депутатов. «Хочу напомнить уважаемой общественности, что это должен был быть формат дебатов, и так анонсировалось в течение 10-ти дней. Мое желание ответить уважаемым депутатам, обусловлено моим уважением к ним и исходит именно из того, что я хочу полностью ответить на поставленные ими вопросы. Медиа могут представить немало случаев дебатов президента в парламенте. И последнее, ни одним регламентом и ни одной процедурой не предусмотрено то, что я должен сидеть в зале. У меня был интерес к дискуссии. К сожалению, выслушать ответы на вопросы видимо оказалось тяжелым и трудным. Я внимательно буду следить за выступлениями уважаемых депутатов и затем постараюсь дать ответы общественности», - заявил Георгий Маргвелашвили.



Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстал перед парламентом страны с ежегодным отчетом. Он покинул здание парламента, и не будет слушать выступления депутатов в зале заседаний.

















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