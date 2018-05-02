Парламент Британии принял новые "поправки Магнитского"

02.05.2018 20:21 Депутаты парламента Великобритании приняли поправки "поправку Магнитского" к законопроекту "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег". Об этом 2 мая в своем Twitter сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.



Поправка предусматривает санкции за грубые нарушения прав человека, аналогична принятому в США в 2012 году акту Магнитского.



"Важный момент в парламенте, поскольку поправка "Магнитского", направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру", — написал Джонсон.



Напомним, в марте глава МИДа Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд договорились о введении "жестких санкций" против российских чиновников, причастных к коррупции и нарушению прав человека, по аналогии с принятыми США и Канадой мерами в рамках "акта Магнитского".















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