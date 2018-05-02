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Талаквадзе: Почему-то мы не услышали акцентов и весомых заявлений, которые президент мог сделать по международным и внешним вопросам Грузии
02.05.2018 20:47
Почему-то мы не услышали акцентов и весомых заявлений, которые президент мог сделать по международным и внешним вопросам Грузии, - об этом заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе на парламентском заседании.
По его словам, международные партнеры Грузии заслуживали хотя бы выражения им благодарности. «Почему-то мы не услышали акцентов и весомых заявлений, которые президент мог сделать по международным и внешним вопросам Грузии. Когда Грузия идет к интеграции с ЕС, когда у нас есть значительные успехи с точки зрения отношений с ЕС, к сожалению, президент Грузии не уделил время для углубленного разговора по этим вопросам. Мы не услышали ничего и о сотрудничестве Грузии с США, и я думаю, что США и ЕС, которые внесли неизмеримо большой вклад в развитие и обеспечение безопасности нашей страны, минимум заслуживали того, чтобы президент Грузии в своем итоговом выступлении хотя бы двумя словами поблагодарил наших партнеров», - заявил Талаквадзе.
Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстал перед парламентом страны с ежегодным отчетом.
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