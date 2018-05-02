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Кобахидзе: Президент первым должен призывать нас к уважению закона, а он же требует от нас нарушить регламент
02.05.2018 21:03
Согласно Конституции Грузии, президент является гарантом Конституции и лицом, которое первым должно призывать нас к уважению и защите закона, — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе пояснил, что сегодняшние события в парламенте имеют две стороны — юридическую и политическую. Речь идет о том, что президент Георгий Маргвелашвили в знак протеста покинул парламентский зал заседаний. Президент потребовал предоставить ему возможность вступить в дебаты с депутатами в ходе их выступления в формате ежегодного отчета президента перед парламентом.
По словам Кобахидзе, с политической точки зрения было бы лучше согласиться с требованием президента и пойти на нарушение регламента парламента.
«В таком случае никто не получил бы повода к разговору о якобы «грызне» между государственными институтами. К сожалению, нас пытаются втянуть в этот процесс, что видно и большинству и меньшинству» — сказал Кобахидзе.
Что касается юридической стороны, то как заявил Кобахидзе, парламент должен действовать в соответствие с регламентом. Как отметил председатель парламента, печально, что лицо, являющееся гарантом Конституции и которое первым должно призывать всех к уважению закона, само требует нарушения регламента.
«Как председатель парламента считаю, что такое отступление стало бы «медвежьей услугой» для институтов, как института президента, так и для института парламента», — заявил Кобахидзе.
Отметим, что согласно регламенту парламента, после выступления президента с ежегодным отчетом перед депутатами предусмотрено выступление лидеров фракций, большинства и меньшинства, вице-спикеров и председателя парламента. После этого, с заключительным словом выступает президент.
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