Кобахидзе: Президент первым должен призывать нас к уважению закона, а он же требует от нас нарушить регламент

02.05.2018 21:03 Согласно Конституции Грузии, президент является гарантом Конституции и лицом, которое первым должно призывать нас к уважению и защите закона, — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе пояснил, что сегодняшние события в парламенте имеют две стороны — юридическую и политическую. Речь идет о том, что президент Георгий Маргвелашвили в знак протеста покинул парламентский зал заседаний. Президент потребовал предоставить ему возможность вступить в дебаты с депутатами в ходе их выступления в формате ежегодного отчета президента перед парламентом.



По словам Кобахидзе, с политической точки зрения было бы лучше согласиться с требованием президента и пойти на нарушение регламента парламента.



«В таком случае никто не получил бы повода к разговору о якобы «грызне» между государственными институтами. К сожалению, нас пытаются втянуть в этот процесс, что видно и большинству и меньшинству» — сказал Кобахидзе.



Что касается юридической стороны, то как заявил Кобахидзе, парламент должен действовать в соответствие с регламентом. Как отметил председатель парламента, печально, что лицо, являющееся гарантом Конституции и которое первым должно призывать всех к уважению закона, само требует нарушения регламента.



«Как председатель парламента считаю, что такое отступление стало бы «медвежьей услугой» для институтов, как института президента, так и для института парламента», — заявил Кобахидзе.



Отметим, что согласно регламенту парламента, после выступления президента с ежегодным отчетом перед депутатами предусмотрено выступление лидеров фракций, большинства и меньшинства, вице-спикеров и председателя парламента. После этого, с заключительным словом выступает президент.















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