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Майк Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США


02.05.2018   21:32
Вице-президент США Майк Пенс привел к присяге Майка Помпео в качестве 70-го госсекретаря Штатов. Об этом сообщает CBS.

Церемония носила символический характер, так как сенат США утвердил его кандидатуру еще в конце апреля. Помпео приступил к своим обязанностям на посту госсекретаря 26 апреля. На церемонии присутствовал президент США Дональд Трамп, который заявил, что у него «нет сомнений в том, что Америка будет гордиться Майком Помпео как главным дипломатом страны».

«Вы заслужили мое глубочайшее уважение, восхищение и доверие, и в ближайшие годы вы поймете, почему», — отметил Трамп. В свою очередь, Помпео пообещал «неустанно противостоять угрозам нашему процветанию, безопасности и свободе». Говоря о конфликте на Корейском полуострове, Помпео подчеркнул, что «настало время решить эту проблему раз и навсегда».







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