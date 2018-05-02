Майк Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США

02.05.2018 21:32 Вице-президент США Майк Пенс привел к присяге Майка Помпео в качестве 70-го госсекретаря Штатов. Об этом сообщает CBS.



Церемония носила символический характер, так как сенат США утвердил его кандидатуру еще в конце апреля. Помпео приступил к своим обязанностям на посту госсекретаря 26 апреля. На церемонии присутствовал президент США Дональд Трамп, который заявил, что у него «нет сомнений в том, что Америка будет гордиться Майком Помпео как главным дипломатом страны».



«Вы заслужили мое глубочайшее уважение, восхищение и доверие, и в ближайшие годы вы поймете, почему», — отметил Трамп. В свою очередь, Помпео пообещал «неустанно противостоять угрозам нашему процветанию, безопасности и свободе». Говоря о конфликте на Корейском полуострове, Помпео подчеркнул, что «настало время решить эту проблему раз и навсегда».

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

