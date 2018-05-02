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Пашинян призвал сторонников прекратить протесты 3 мая
02.05.2018 21:33
Глава оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников прекратить протесты 3 мая, чтобы не мешать работе в парламенте Армении. Об этом Пашинян заявил во время митинга на площади Республики в Ереване, сообщает News.am.
При этом он заявил, что «мы не должны терять бдительность и извлечь хороший урок» из сложившейся ситуации в стране.
«Завтра меня официально назначат депутатом Национального собрания в качестве кандидата на пост премьер-министра Армении», — отметил Пашинян.
Ранее правящая Республиканская партия Армении согласилась проголосовать за кандидата в премьер-министры, который заручится поддержкой одной трети депутатов парламента. Пашинян в комментарии РБК отметил, что будет следить за тем, как члены Республиканской партии выполнят свое обещание. «Если что-то пойдет не так, я вам об этом скажу», — подчеркнул глава «Елк».
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