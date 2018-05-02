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МИД Грузии: Совет Европы приветствует мирную инициативу правительства, как яркий пример твердой воли


02.05.2018   21:56
Комитет заместителей министров Совета Европы на 1315-м заседании, в рамках вопроса повестки дня «Совет Европы и конфликт в Грузии», принял очередное решение в котором отражена твердая поддержка стран — членов Совета Европы суверенитета и территориальной целостности Грузии и уделено внимание международной правовой ответственности России, как страны, которая осуществляет фактический контроль на оккупированных территориях Грузии, — говорится в заявлении, распространённом министерствои иностранных дел Грузии.

По сообщению МИД, это решение является важным шагом на пути к оценке ситуации в оккупированных регионах Грузии со стороны международного сообщества.

В принятом решении по-прежнему сформирована позиция, что Грузия не может осуществлять законную юрисдикцию в своих регионах из-за постоянных препятствий, созданных Российской Федерацией, в том числе наличия её военных подразделений на местах.

Как и в предыдущем решении, в принятом решении также зафиксировано, что конфликт происходит между двумя странами — членами, а именно между Россией и Грузией.

В решении подчеркивается тот факт, что действия, проводимые Российской Федерацией, в частности между Российской Федерацией и регионами Грузии — заключение соглашений, ратификация т.н соглашения с Государственной Думой РФ о входе воинских частей Цхинвальского региона в состав вооруженных сил Российской Федерации, открытие т.н таможенных пунктов, препятствует мирному разрешению конфликта и подрывает усилия по укреплению безопасности и стабильности в регионе, что явно нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и не является юридической силой. Следовательно, депутаты Комитета министров призвали Российскую Федерацию прекратить и отменить этот процесс и выполнить международные правовые обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года », — отмечается в информации МИД Грузии.

По информации ведомства, в решении выражено глубокое возмущение фактом посягательства на жизнь в Цхинвальском регионе\т.н. Южной Осетии Арчила Татунашвили и незаконным задержанием Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили.

В решении еще раз было сосредоточено внимание на факте убийства безоружного гражданина Грузии Гиги Отхозория 19 мая 2016 года в селе Хурча.

Выражено также возмущение фактами нарушений прав собственности вынужденно перемещенных лиц и уничтожения принадлежащих им домов в селе Эредви, Цхинвальского региона\т.н. Южной Осетии.

Комитет заместителей министров СЕ приветствует усилия правительства Грузии по установлению контактов с населением Абхазии и Цхинвальского региона путем углубления гуманитарной деятельности. Он также позитивно оценивает новую мирную инициативу правительства Грузии как «шаг на пути к лучшему будущему», что является ярким примером сильной воли Грузии, которая будет способствовать укреплению доверия и взаимоотношений между обществами, разделенными линиями оккупации», — отмечается в информации МИД Грузии.

Комитет заместителей министров стран — членов Совета Европы призывает Российскую Федерацию, обеспечить немедленный и неограниченный доступ органов Совета Европы на территории, которые находятся вне контроля правительства Грузии.






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