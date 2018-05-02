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Кобахидзе: В конце 2020 года никто не будет помнить, что говорил президент о конституции,


02.05.2018   23:04
К концу 2020 года никто не вспомнит, что сказал Гиоргий Маргвелашвили о конституционной реформе и документе, который мы приняли », — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

По его словам, к концу 2020 года грузинский народ будет знать, что у страны есть совершенная, европейского типа и стандартов конституция, которая внедряет лучшие европейские стандарты парламентского управления.

«По своей природе это самая демократическая система управления, в которой представлена ​​пропорциональная избирательная система для парламентских выборов и где роль и функции оппозиции укрепляются в политической системе.

В целом, это документ, который делает невозможным повторение автократии, авторитарного режима в нашей стране. Это главное достижение осуществленных нами реформ и именно этому противостоял господин Георгий Маргвелашвили», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Председатель парламента также отметил, что Георгий Маргвелашвили не выразил каких-либо конкретных замечаний по поводу конституции. Ираклий Кобахидзе говорил об упразднении Совета Безопасности и пояснил, что сегодня Совет Безопасности является не действенным органом и его упразднение является логичным и безальтернативным решением.

Ираклий Кобахидзе также обратил внимание на президентские выборы и сделал акцент на отчете Венецианской комиссии, где, по его словам, однозначно отмечено, что введение непрямых президентских выборов было положительным явлением.






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