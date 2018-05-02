Кобахидзе: Вместо того, чтобы президенту стать объединителем, он стал рядовым оппозиционным политиком

02.05.2018 23:31 За последние пять лет мы не услышали ни одного запоминающегося доклада Георгия Маргвелашвили, что очень печально, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на парламентском заседании.



В конце политических дебатов, которые прошли на пленарном заседании парламента без участия президента Грузии, правом выступить с речью воспользовался председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который отметил, что и в этом случае Георгий Маргвелашвили упустил шанс установления новой политической реальности в конституционной системе Грузии.



«Вместо того, чтобы президенту стать объединителем, он стал рядовым оппозиционным политиком и его доклады, в том числе сегодняшний, были докладами рядового оппозиционного политика, что весьма печальное явление… Что касается сегодняшнего выступления, у меня была возможность наблюдать сверху и лишь однажды в ходе доклада Маргвелашвили аплодировал «Альянс патриотов» и несколько раз его собственная администрация. Это очень печальное явление. Я бы желал, чтобы в будущем, когда президент Грузии предстанет со своим докладом перед парламентом, ему отвечали аплодисментами все политические силы, которые представлены в парламенте и все конституционные органы, все люди, которые будут в зале заседаний парламента. К сожалению, сегодня мы этого не увидели, чему были свои объективные основания. Главная причина же этого заключается в том, что президент сегодня предстал ни как лидер, не как объединитель, а как рядовой оппозиционный политик, что было очень печально», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента отметил, что присоединяется к критике коллег и подчеркнул, что было множество нюансов, которые заслуживали критики, начиная с содержательных вопросов и кончая терминологией, которые президент Маргвелашвили использовал в ходе выступления.



Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстал перед парламентом страны с ежегодным отчетом.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

