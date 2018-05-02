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Помпео: Мы добились, чтобы Россия столкнулась с реальными последствиями своих агрессивных действий,
02.05.2018 23:38
На официальной церемонии приведения к присяге, состоявшейся в здании Госдепа, М.Помпео отметил, что будет бороться со всеми угрозами, с которыми сталкиваются США в мире.
"Мы добились того, чтобы Россия столкнулась с реальными последствиями своих агрессивных действий", - заявил М.Помпео.
Также он подтвердил, что США "скоро переведут своё посольство в Израиле в Иерусалим - на несколько лет раньше, чем планировалось".
Говоря об отношениях с Тегераном, глава госдепа подчеркнул, что "мы противостоим самым разным проявлениям иранского агрессивного поведения. И мы решаем, что предпринять в связи с не идеальным ядерным соглашением.
Как сообщалось, в ближайшие дни президент США Дональд Трамп должен решить, оставаться ли Вашингтону в этом соглашении.
М.Помпео отметил, что в отношениях с КНР США стремятся "к справедливости и соблюдению принципа взаимности в наших экономических отношениях. Также нам нужно защищать от них (от Китая. - Ред.) нашу интеллектуальную собственность".
Госсекретарь констатировал, что существует "беспрецедентный шанс изменить ход истории на Корейском полуострове".
"Мы находимся на начальном этапе работы (по денуклеаризации Корейского полуострова. - Ред.). Пока неясно, каков будет результат", - предупредил М.Помпео. По его словам, "настало время решить эту проблему раз и навсегда. И мы не согласимся на плохую сделку".
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