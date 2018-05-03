Премьер-министр поздравил представителей СМИ со Всемирным днем свободы печати

03.05.2018 11:30 Премьер-министр поздравил представителей СМИ со Всемирным днем свободы печати. Как заявил Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, с точки зрения свободы СМИ, в Грузии произошли важнейшие изменения.



По словам премьер-министра, в 2011-2012 годах с точки зрения оценки свободы печати, в рейтинге международной организации «Репортеры без границ» Грузия занимала 105-ое место, а сегодня – 61-ое.



«3 мая — Всемирный день свободы печати. Хочу поздравить представителей СМИ. Очень важно, что в Грузии произошли важнейшие изменения с точки зрения свободы СМИ.



Международная организация «Репортеры без границ» оценивает это изменение очень положительно. В 2011-2012 годах Грузия занимала 105-е место с точки зрения свободы прессы в рейтинге этой организации с самой высокой репутацией, а сегодня мы на 61-ом месте. Кстати, мы опережаем не одно европейское государство и я считаю, что это очень важно, чтобы у наших граждан была независимая и объективная информация.



Я думаю, что это большое достижение, которое нужно беречь. Несколько дней назад эта организация переместила Грузию еще на три ступени вперед — с 64 на 61, что, несомненно, очень хорошо», — заявил премьер-министр.



Георгий Квирикашвили заявил, что гражданам нужны разговоры как о проблемах, так и позитиве.



«Хочу обратиться с просьбой к представителям СМИ – нашим гражданам нужен разговор как о проблемах, так и позитиве. Надежда на завтрашний день абсолютно материальна. Она движет экономикой, инвестициями, создает среди людей позитивные ожидания о долгосрочной перспективе развития и очень важно, чтобы в нашей стране существовали такие ожидания, тем более, что для этого у них есть абсолютно объективное основание», — заявил Георгий Квирикашвили.















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