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Премьер-министр поздравил представителей СМИ со Всемирным днем свободы печати


03.05.2018   11:30
Премьер-министр поздравил представителей СМИ со Всемирным днем свободы печати. Как заявил Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, с точки зрения свободы СМИ, в Грузии произошли важнейшие изменения.

По словам премьер-министра, в 2011-2012 годах с точки зрения оценки свободы печати, в рейтинге международной организации «Репортеры без границ» Грузия занимала 105-ое место, а сегодня – 61-ое.

«3 мая — Всемирный день свободы печати. Хочу поздравить представителей СМИ. Очень важно, что в Грузии произошли важнейшие изменения с точки зрения свободы СМИ.

Международная организация «Репортеры без границ» оценивает это изменение очень положительно. В 2011-2012 годах Грузия занимала 105-е место с точки зрения свободы прессы в рейтинге этой организации с самой высокой репутацией, а сегодня мы на 61-ом месте. Кстати, мы опережаем не одно европейское государство и я считаю, что это очень важно, чтобы у наших граждан была независимая и объективная информация.

Я думаю, что это большое достижение, которое нужно беречь. Несколько дней назад эта организация переместила Грузию еще на три ступени вперед — с 64 на 61, что, несомненно, очень хорошо», — заявил премьер-министр.

Георгий Квирикашвили заявил, что гражданам нужны разговоры как о проблемах, так и позитиве.

«Хочу обратиться с просьбой к представителям СМИ – нашим гражданам нужен разговор как о проблемах, так и позитиве. Надежда на завтрашний день абсолютно материальна. Она движет экономикой, инвестициями, создает среди людей позитивные ожидания о долгосрочной перспективе развития и очень важно, чтобы в нашей стране существовали такие ожидания, тем более, что для этого у них есть абсолютно объективное основание», — заявил Георгий Квирикашвили.






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