Грузия в 2021 году примет Форум культурных маршрутов

03.05.2018 11:31 «Грузия в 2021 году примет Форум культурных маршрутов», — заявил премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.



По его словам, решение было принято несколько дней назад в Люксембурге на встрече управляющего совета расширенного частичного соглашения по культурным маршрутам Совета Европы (EPA).



Как заявил Георгий Квирикашвили, в форуме примут участие до 300 приглашённый гостей из 32-х стран.



По оценке главы правительства, этот форум очень важен для демонстрации нашей страны, ознакомления с её наследием и углубления сотрудничества в области культуры со странами участвующими в форуме.



«Кроме того, очень важно, что бюро EPA планирует разработку новой инициативы — «Карты культурных маршрутов в странах». Очень важно, что в 2018 году Грузия будет одной из первых стран, где будет осуществлено исследование культурных маршрутов — мэппинг. Это настоящая интеграция Грузии в культурном направлении в европейскую семью, когда культурные наследия нашей страны будут полностью нанесены на европейскую культурную карту. Это очень важные шаги, которые мы осуществляем сейчас и уверен, что Европа абсолютно признает то, что Грузия своей культурной естественностью является частью Европы», — заявил Георгий Квирикашвили.















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