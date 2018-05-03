В России могут заблокировать и Viber

03.05.2018 13:53 Блокировки после Telegram могут коснуться и Viber. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает ТАСС.



«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, может ли блокировка затронуть мессенджер Viber.



В свою очередь директор по коммуникациям Viber в СНГ Яна Рожкова заявила, что Роскомнадзор и ФСБ не обращались к ним с просьбой передавать ключи шифрования. Однако, при этом у Viber ключей нет, поскольку они хранятся на устройствах пользователей.



«Мы бы хотели подчеркнуть, что на данный момент ФСБ и Роскомнадзор не обращались в Viber с просьбой о предоставлении ключей шифрования, которыми, к слову, не обладает наша компания в связи с технологией сквозного шифрования всех чатов и видео/аудиозвонков в Viber. Благодаря ей, ключи находятся на устройствах пользователей и проходят весь путь от отправителя к получателю в виде кода. Таким образом, все, чем мы обладаем, — это логи (факт соединения между пользователями)», — сказала Рожкова.















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