Россияне бегут в США

03.05.2018 13:55 В 2017 году граждане России подали в США 2664 заявлений с просьбой об убежище, это рекордный показатель за последние 24 года. Об этом свидетельствует статистика Службы гражданства и иммиграции США, оказавшаяся в распоряжении «Радио Свобода».



Данные представлены за финансовый год, который завершился 30 сентября 2017 года. В этом году от россиян поступило на 40% заявлений об убежище больше, чем годом ранее и почти в два раза больше, чем в 2012 году, когда начался третий президентский срок Владимира Путина, отмечает радиостанция. Предыдущий рекорд — 2127 заявлений — был установлен в 1994 году.



Причины, по которым заявители просили убежище, в статистике не называются. Чтобы его получить, соискатель должен доказать, что его преследуют или что у него есть основания опасаться преследования на родине из-за его расы, национальности, религиозной принадлежности, принадлежности к какой-либо социальной группе или из-за политических взглядов.



Увеличение числа российских соискателей убежища в США правозащитники и юристы, специализирующиеся на иммиграции, связывают со вступлением в силу в 2013 году российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, отмечает радиостанция.



Юрист нью-йоркской фирмы The Law Offices of Grinberg & Segal сообщила, что в 2017 году компания дала «пару консультаций» по поводу убежища представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни, но не заключала с ними официальных соглашений о представлении их интересов.



Нью-йоркский адвокат Борис Палант рассказал, что большинство его дел о предоставлении убежища в России связаны с «преследованием в форме сфабрикованного уголовного дела». Фирма еще одного адвоката из Нью-Йорка Эндрю Джонсона, по его словам, в 2017 году взяла от 25 до 30 новых дел с участием российских соискателей; половина из них ссылаются на преследование по политическим мотивами, 35% — случаи, связанные с бизнесом. Среди его клиентов есть россияне, которые утверждают, что им мешают вести бизнес из-за того, что они не поддерживают Путина, а также за спонсирование или членство в оппозиционных политических партиях. Некоторые соискатели, не связанные с политикой, заявляют, что власти обвинили их в «антиправительственном поведении», когда они отказались давать взятки и поддаваться давлению со стороны чиновников, отметил Джонсон.



По данным властей Евросоюза, в 2017 году убежища в разных странах ЕС попросили более 12,6 тысячи граждан России. В Германии такие заявления впервые подали 4885 россиян, 90% из них — этнические чеченцы, которые попадают в ЕС через границу Польши и Беларуси, заявила глава берлинского Института миграционной политики Ольга Гулина. По ее данным, в Европе «гуманитарная миграция» россиян в значительной степени скрыта, так как многие из них предпочитают не подавать заявление об убежище, а пользоваться другими механизмами, в том числе пользоваться образовательными программами.



О преследованиях геев в Чечне в прошлом году писала «Новая газета». В феврале 2018 года журналистка «Новой» Елена Милашина сообщила, что республику покинули 106 геев. Власти Чечни отрицают преследования геев и вообще их наличие в республике, а обвинения правозащитников и журналистов называют частью информационной кампании против, организованной из-за границы.



ТВ "Дождь"











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