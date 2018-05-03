Квирикашвили призвал граждан с пониманием отнестись к новому закону о табачном контроле

03.05.2018 14:09 Премьер-министр Грузии призывает граждан страны, с пониманием отнестись к закону о контроле табака.



По заявлению премьера, показатель смертности, вызванной в Грузии от табака, составляет 225, что по его же словам, является тревожным показателем.



"С 1 мая началось действие нового закона о контроле табака, по которому Грузия становится в регионе ведущей страной с данной точки зрения. Смертность, вызванная от табака, составляет 10% по всему миру, а в Грузии этот показатель равен 22%. Это катастрофическое положение, поэтому призываю, и прошу граждан, с пониманием отнестись к этому закону. Мы должны защитить наших граждан, особенно детей от табачного дыма. В мире эмпирично установлено, что действие такого закона резко сокращает потребление табака. Поэтому призываю всех вас, особенно тех бизнес субъектов, которых это касается, отнестись к этому с пониманием"- заявил Квирикашвили.



В то же время, глава правительства призвал Министерство внутренних дел к эффективному контролю исполнения закона.



"Разумеется, призываю МВД, эффективно осуществить воздействие, и контроль этого закона. Но как было сказано в заявлении МВД, будет важно сотрудничество с гражданами, и понимание этой проблемы с их стороны"- отметил премьер.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

