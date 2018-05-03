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Создается организация, которая будет заботиться о повышении доступности медобслуживания и медикаментов
03.05.2018 14:16
По решению правительства, создается непредпринимательское юридическое лицо – «Партнерство для доступного здравоохранения», которое будет заботиться о повышении доступности медицинского обслуживания и медикаментов для населения.
Как заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, эта инициатива значительно упростить проблему, связанную с покупкой лечебных средств для хронических заболеваний.
«В 2013 году, когда в Грузии была внедрена программа всеобщего здравоохранения, население получило значительное облегчение, однако проблемой оставалась покупка лечебных средств для хронических заболеваний. Очень важно, что этот формат, на первом этапе, в этом же году позволит пенсионерам покупать за меньшую стоимость те медикаменты, которые им необходимы ежедневно», — заявил премьер.
По его словам, «Партнерство для доступного здравоохранения» не является организацией, ориентированной на доход. Это – непредпринимательское юридическое лицо, которое предусматривает партнерство между публичными и частными структурами.
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