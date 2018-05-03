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Президент Грузии поздравляет грузинские СМИ со Всемирным днем свободы печати
03.05.2018 14:19
Президент Грузии поздравляет грузинские СМИ со Всемирным днем свободы печати.
Как отмечается в заявлении распространённом Георгием Маргвелашвили, демократия не может существовать без самоуправления, демократии на местах и с этой точки зрения, по словам президента, еще более важна активность региональной медии.
«Поздравляю вас с Всемирным днем свободы печати. Формула вашей миссии проста — демократия не может существовать без свободной медии. Для того, чтобы создать здоровое и сильное государство, нам нужно ваше участие. Демократия не может существовать без самоуправления, демократии на местах и с этой точки зрения, по словам президента, еще более важна активность региональной медии.
В нашей стране процесс стабильности, развития и демократичности начинается с регионов и маленьких городов.
Существует здоровый демократический процесс, который является общим национальным, демократическим процессом в столице. Я хотел бы поблагодарить каждого журналиста, который годами и десятилетиями выполнял эту важную миссию », — заявил президент Грузии.
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