Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра

03.05.2018 15:02 Руководитель парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян 41 подписями выдвинут кандидатом на пост премьер-министра. Об этом Радио Азатутюн сообщили во фракции «Елк».



Ранее представитель фракции Арарат Мирзоян сообщил Радио Азатутюн, что свои подписи предоставили как представители фракции «Елк», так и представители фракций АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян».



Второй тур голосования на выборах премьер-министра пройдут в парламенте Армении 8 мая. При голосовании 1 мая Пашинян не получил достаточное количество голосов из-за позиции фракции Республиканской партии Армении, которая имеет большинство в армянском парламенте.



На этом фоне уличные протесты сторонников Пашиняна продолжились по всей Армении, вылившись практически во всеобщую забастовку.



Накануне, фракция РПА заявила, что не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит кандидата, заручившегося поддержкой трети депутатов (35 подписей). Во фракции РПА подчеркнули, что «8 мая у Армении будет премьер-министр».















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