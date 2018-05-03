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Пашинян выдвинут кандидатом на пост премьер-министра
03.05.2018 15:02
Руководитель парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян 41 подписями выдвинут кандидатом на пост премьер-министра. Об этом Радио Азатутюн сообщили во фракции «Елк».
Ранее представитель фракции Арарат Мирзоян сообщил Радио Азатутюн, что свои подписи предоставили как представители фракции «Елк», так и представители фракций АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян».
Второй тур голосования на выборах премьер-министра пройдут в парламенте Армении 8 мая. При голосовании 1 мая Пашинян не получил достаточное количество голосов из-за позиции фракции Республиканской партии Армении, которая имеет большинство в армянском парламенте.
На этом фоне уличные протесты сторонников Пашиняна продолжились по всей Армении, вылившись практически во всеобщую забастовку.
Накануне, фракция РПА заявила, что не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит кандидата, заручившегося поддержкой трети депутатов (35 подписей). Во фракции РПА подчеркнули, что «8 мая у Армении будет премьер-министр».
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