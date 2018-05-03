Премьер сделал заявление в связи со вчерашним решением Совета Европы

03.05.2018 15:07 Страны Совета Европы подтверждают, что ни один из незаконных актов России, целью которых является смена статуса регионов Грузии, в правовом плане не действенен, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



По словам премьера, заслуживает приветствия вчерашнее решение Совета Европы по вопросу – «Конфликт в Грузии».



«Это подтверждение верности нашей внешней и внутренней политики. Оккупация регионов Грузии и существующее там положение с точки зрения прав человека после 2014 года активно обсуждается в формате Совета Европы и в других соответствующих международных форматах, что является значительнейшим для консолидации международной общественности», - заявил премьер, отмечая, что принимаемые после 2014 года в Совете Европы решения представляют собой очень четкую правовую оценку России, ответственной за положение, существующее на оккупированных территориях.



«Страны Совета Европы подтверждают, что ни один из незаконных актов России, целью которых является смена статуса регионов Грузии, в правовом и юридическом плане не действенен. У них нет правовых результатов», - заявил Квирикашвили.

По его же словам, Совет Европы приветствует мирный пакет правительства Грузии и заявляет об открытой поддержке инициатив правительства.















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