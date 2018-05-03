В отчете комиссии USCIRF Грузия по-прежнему находится среди религиозно терпимых стран

03.05.2018 15:17 Комиссия США по международной свободе религии (USCIRF) издала ежегодный отчет (2018 года), который осуществляет мониторинг универсальной свободы религии и убеждения заграницей. По информации Государственного агентства по вопросам религии, в отчете федеральной комиссии Грузия никогда не была в списке стран, нарушителей свободы религии и убеждения. В агентстве заявили, что это указывает на толерантную среду и положительные тенденции, существующие в многоэтничной и многорелигиозной Грузии, и с данной точки зрения Грузия является выдающейся страной не только в регионе.



Комиссия США (USCIRF) по международной свободе религии использует международные стандарты для контроля нарушений свободы религии по всему миру, и дает политические рекомендации президенту, государственному секретарю, и Конгрессу.



По информации агентства, в отчете в странах первого ряда- особо тревожные страны - названы государства, правительство которых само проводит, или покровительствует систематическим, текущим, и нетерпимым нарушениям религиозной свободы, в том числе Китай, Иран, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.



В агентстве религии отметили, что в странах второго ряда власть удовлетворяет как минимум, хотя бы один элемент из стандартов "систематических, текущих, и нетерпимых нарушений религиозной свободы", но не удовлетворяет полностью стандарты "особо тревожных стран". Среди них Афганистан, Азербайджан, Египет Индия, Турция, Казахстан. Странами третьего ряда являются радикальные террористические организации (Талибан в Афганистане, Исламское Государство в Ираке и Сирии, Аль-Шааб в Сомали).



Комиссия США (USCIRF) по международной свободе религии ведет мониторинг с 1999 года.

















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