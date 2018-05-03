Мэрия Тбилиси запускает новый проект «Под Тбилисским небом»

03.05.2018 15:31 Мэрия Тбилиси начинает новый проект «Под Тбилисским небом». Заместитель мэра Тбилиси Софио Хунцария представила презентацию культурных и спортивных мероприятий, запланированных в весенне-летний сезон.



По информации мэрии Тбилиси, новая платформа культурного и творческого искусства позволит заинтересованным лицам осуществить свои идеи по новому видению, под открытым небом.



В рамках новой платформы, в городе планируется проведение концертов, образовательных лекций, выставок, театральных, музыкальных фестивалей, фестивалей фото и граффити. Принять участие в мероприятиях может любой желающих.



Цель новой платформы – разнообразить жизнь столицы, создание новых центров экономического и социального притяжения, содействие мультидисциплинарным проектам, вместе с тем, выявление талантливых людей и их поддержка; социально-экономическое развитие столицы путем стимулирования культурного и творческого секторов; формирования культуры отдыха в зеленых зонах в выходные.















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