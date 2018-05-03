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Мэрия Тбилиси запускает новый проект «Под Тбилисским небом»


03.05.2018   15:31
Мэрия Тбилиси начинает новый проект «Под Тбилисским небом». Заместитель мэра Тбилиси Софио Хунцария представила презентацию культурных и спортивных мероприятий, запланированных в весенне-летний сезон.

По информации мэрии Тбилиси, новая платформа культурного и творческого искусства позволит заинтересованным лицам осуществить свои идеи по новому видению, под открытым небом.

В рамках новой платформы, в городе планируется проведение концертов, образовательных лекций, выставок, театральных, музыкальных фестивалей, фестивалей фото и граффити. Принять участие в мероприятиях может любой желающих.

Цель новой платформы – разнообразить жизнь столицы, создание новых центров экономического и социального притяжения, содействие мультидисциплинарным проектам, вместе с тем, выявление талантливых людей и их поддержка; социально-экономическое развитие столицы путем стимулирования культурного и творческого секторов; формирования культуры отдыха в зеленых зонах в выходные.






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