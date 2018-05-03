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Каладзе поблагодарил Иванишвили за финансирование проекта велосипедных дорожек в Ботаническом саду
03.05.2018 16:11
Мэр Тбилиси сегодня напомнил о новом проекте развития столичного Ботанического сада, который должен профинансировать фонд «Карту», принадлежащий миллиардеру и бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили.
По его словам, проект, в рамках которого в Ботаническом саду и в ущелье Цавкисис цкали появятся благоустроенные велосипедные и пешеходные дорожки, начнет осуществляться «уже очень скоро».
Об этом Каха Каладзе заявил на презентации новой культурной и творческой платформы мэрии «Тбилиси под открытым небом», которая состоялась в Ботаническом саду.
«Фонд «Карту» делает подарок столице и хочу поблагодарить Бидзину Иванишвили за этот конкретный проект», — сказал Каха Каладзе.
О том, что фонд «Карту» начинает реализацию проекта по развитию ущелья Цавкиси цкали, в мэрии заявили еще в начале марта. В результате осуществления проекта, на территории Ботанического сада появятся приключенческие маршруты, велосипедные и пешеходные тропинки, а также визитер-центры.
Что касается новой платформы «Под открытым небом», то тбилисская мэрия намерена собрать идеи для проведения на воздухе концертов, образовательных лекций, туров, выставок, театральных, музыкальных фестивалей, фестивалей фото и граффити. Таким образом городские власти собираются стимулировать развитие культуры отдыха в зеленых зонах в выходные.
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