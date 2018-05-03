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Саммит ГУАМ может пройти в 2019 году – генсек организации


03.05.2018   16:27
Саммит глав государств стран-участниц ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) может состояться в 2019 году, заявил генсек организации Алтай Эфендиев.

«В июне текущего года премьеры государств-членов ГУАМ встретятся в Кишиневе. На 2019 год есть предпосылки для саммита глав государств и правительств во время председательства Украины. Есть востребованность в интенсификации диалога»,- сообщил А.Эфендиев в интервью украинскому информагентству «Главком».

Он отметил, что саммит глав государств ГУАМ не проводился с 2008 года.

«Признаю, что в работе ГУАМ после 2008 года, после российско-грузинской войны наблюдался спад. Буквально накануне военных действий прошел саммит глав государств ГУАМ в Батуми, и уже почти 10 лет президенты стран ГУАМ не собирались»,- сказал он.

Членами ГУАМ в настоящее время являются Азербайджан, Украина, Грузия и Молдова.






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