Саммит ГУАМ может пройти в 2019 году – генсек организации

03.05.2018 16:27 Саммит глав государств стран-участниц ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) может состояться в 2019 году, заявил генсек организации Алтай Эфендиев.



«В июне текущего года премьеры государств-членов ГУАМ встретятся в Кишиневе. На 2019 год есть предпосылки для саммита глав государств и правительств во время председательства Украины. Есть востребованность в интенсификации диалога»,- сообщил А.Эфендиев в интервью украинскому информагентству «Главком».



Он отметил, что саммит глав государств ГУАМ не проводился с 2008 года.



«Признаю, что в работе ГУАМ после 2008 года, после российско-грузинской войны наблюдался спад. Буквально накануне военных действий прошел саммит глав государств ГУАМ в Батуми, и уже почти 10 лет президенты стран ГУАМ не собирались»,- сказал он.



Членами ГУАМ в настоящее время являются Азербайджан, Украина, Грузия и Молдова.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

