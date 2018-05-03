Администрация президента сделала заявление в связи со вчерашним выступлением президента в парламенте

03.05.2018 17:15 Администрация президента Грузии делает первое заявление в связи с происшедшим вчера в парламенте. Руководитель администрации президента Георгий Абашишвили говорит, что "Грузинская мечта" не дала Георгию Маргвелашвили возможность участвовать в дебатах, чем "наложила печать" на выступление президента, где тот говорил о проблемах государственных институций в стране:



"Никакого изменения формата президент не решал. Большинство до того сделало заявления, что должны были быть дебаты, и будто бы президент был против дебатов, я говорю вам о заявлениях, которые делались в прошлые дни. Тогда мы заявили, что готовы к дебатам. Соответственно это был абсолютно обычный процесс. Президент должен был ответить на вопросы, которые были поставлены против него, но совершенно неожиданно президенту не дали формат дебатов.



Были две серьезные проблемы. Первая, что просто они не восприняли в целом сказанное президентом, и затем мы слышим комментарии, что оказывается, президент не говорил о безработице, президент, оказывается, не говорил об оккупации. Где были эти депутаты, они не слушали его? Это абсолютно их проблема, поскольку это было заявление президента мессиджного характера на важнейшие темы, и люди, сидящие в зале, не поняли, не услышали, по-моему, у них серьезная проблема слуха.



В действительности проблема является комплексной - на самом деле они понимают демократию так, что должна быть власть одной партии, одна партия - истина, и одна партия должна решать. Они не оставляют другого политического пространства. Дебаты тоже понимают так, что говорить должны только сами, так в Грузии исчез политический спектр. Так они борются с государственными институтами в Грузии.



На то, о каких угрозах говорил вчера президент, "Грузинская мечта" примерно в течение часа практически "наложила печать"- заявил Абашишвили в эфире "Курьера"



Касательно критики правящей команды в адрес президента о том, что он не упомянул Арчила Татунашвили, по словам Георгия Абашишвили, президент был первый, кто начал говорить об этом.



По словам Георгия Абашишвили, президенту только по одной причине не дали говорить - это страх.

















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