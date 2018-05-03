Каладзе намерен увеличить зарплаты, «когда улучшится экономическое положение»

03.05.2018 17:20 Когда улучшится экономическое положение, я буду первым, кто поставит вопрос об увеличении зарплат, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил в ответ на требование сотрудников метро об увеличении зарплат.



По его словам, у муниципалитета сегодня нет возможности увеличить зарплату на 45%.



«Еще раз повторяю, что я не разделаю своих сотрудников по группам и не присваиваю приоритеты. Для меня важна деятельность всех, и у всех есть огромная ответственность, в первую очередь, перед населением столицы. Когда улучшится экономическое положение, я буду первым, кто поставит вопрос об увеличении зарплат не только для машинистов метро. У нас есть целый ряд направлений, где люди получают зарплату вдвое или втрое меньше. На них возложена огромная ответственность, однако они выполняют дело с любовью и ответственностью. Они знают, что как только появится возможность, мы сразу решим эти проблемы, в том числе и проблемы машинистов», — заявил Каладзе.















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