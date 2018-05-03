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Администрация президента считает несерьезными предложение парламентского большинства о дебатах


03.05.2018   17:21
Глава администрации президента Георгий Абашишвили, называет предложенные парламентским большинством телевизионные дебаты президенту Георгию Маргвелашвили несерьезными и недостойными. Об этом Георгий Абашишвили заявил в прямом эфире «Моамбе».

По его словам, дебаты должныбыли состояться в парламенте вчера. Сегодня рассматривать подобное предложение невозможно.

«Похоже, вчера для большинства членов парламента был очень тяжелый день, сегодня они представили совершенно несерьезное предложение. На самом деле, конституционный процесс знаком с такой ситуацией, когда случается приход президента в парламент, ежегодный отчет и дебаты, которые должны были состояться вчера. Вместо этого конституционного процесса они представили совершенно несерьезное предложение и естественно, невозможно считать его достойным, так как по моему мнению, это недостойное предложение », — сказал Абашишвили.

По его оценке, вчера президент был готов к дебатам, но парламент решил остаться в зоне комфорта.






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