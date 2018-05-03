Гоциридзе: Президенту, возможно, все равно пришлось бы сбежать

03.05.2018 17:41 Вчера были поставлены такие спектакли, что президенту, возможно, все равно пришлось бы сбежать, поскольку начали атаковать его прямыми обвинениями- заявил журналистам член "Национального движения" Роман Гоциридзе.



По его словам, вчерашнее парламентское обсуждение носило характер личностной мести.



"Были упомянуты явные намеки о коррупции, то, что он живет в роскоши заграницей. Должен сказать, что когда президент едет в международные визиты, он не должен останавливаться в трехзвездочной гостинице, и это высосанное из пальцев обвинение. Гораздо больше того, что он потратил, вероятно, на гостиницу, получил один из силовых министров в виде премии в минувшем году.



Так что это была серьезно подготовленная атака, чтобы вывести его из равновесия. Они частично смогли это, но, разумеется, регламент не предусматривал того, что требовал президент. Парламент всегда может изменить регламент, и жаль, что парламент голосованием отказал президенту, выслушать его мнения.



В целом мы еще раз убедились, что наш вчерашний день фактически был днем наказания президента за пятилетнюю непокорность. Это был день, когда парламентское большинство старалось сделать как можно больше приятное Бидзине Иванишвили, и вчерашнее парламентское обсуждение носило характер личностной мести. Не исключено, чтобы обвинения, которые раздались, в будущем в той или иной форме переросли в прямое преследование президента, и возможно, это шантаж с целью его ухода из политики"- заявил Роман Гоциридзе.



Напомним, что вчера были запланированы дебаты после выступления президента Грузии в парламенте. Несмотря на это, парламентское большинство не дало возможность президенту ответить на выпады в его адрес, в результате чего президент покинул заседание парламента. После того, что убедился, что ему не дадут возможность выступить и ответить на обвинения в формате дебатов, президент покинул и здание парламенте. Сегодня же парламентское большинство предложило ему провести теледебаты, от чего глава государства отказался.















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