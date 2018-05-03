Посол Франции в Грузии посетил презентацию нового проекта Первого канала «Разнообразная Грузия»

03.05.2018 18:53 Первый канал дает представителям этнических меньшинств почувствовать, что они являются частью этой страны, — такой комментарий сделал посол Франции в Грузии Паскаль Менье на презентации нового проекта Первого канала «Разнообразная Грузия».



Как отметил посол, с помощью Первого канала представители этнических меньшинств будут получать информацию на понятном им языке.



«Я счастлив, что Первый канал основал такой необыкновенный проект. Я рад, что презентация состоялась в День свободы печати. Это еще раз подчеркивает, что единство – в разнообразии. Я находился в регионах Грузии, где население чувствует себя оторванным от Тбилиси из-за языкового барьера. Сейчас они будут получать информацию на понятном им языке. Первый канал дает представителям этнических меньшинств почувствовать, что они являются частью этой страны. Также хочу с радостью отметить, что скоро у Первого канала будут региональные бюро в Батуми, Кутаиси и Кахети», — заявил Паскаль Менье.



Первый канал сегодня провел презентацию проекта «Разнообразная Грузия».



Цель проекта «Разнообразная Грузия» — обеспечить доступность информации для этнических меньшинств на понятном им языке, содействовать процессу интеграции, повысить гражданскую сознательность и содействовать диалогу разнообразных культур.



На презентации присутствовали представители международных организаций и дипломатического корпуса, в том числе послы Франции и Армении, а также представители посольства Азербайджана.















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