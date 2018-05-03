В Литве с сегодняшнего дня официально вошло в силу аутентичное название Грузии - Sakartvelas

03.05.2018 18:54 Государственная комиссия литовского языка сегодня подтвердила решение о внедрении в литовский язык аутентичного названия Грузии.



Отныне, наряду с существующим ранее названием, Грузия будет назваться Sakartvelas.



С сегодняшнего дня уже официально начнется использование следующей терминологии. Например, посольство Грузии (сейчас GruzijosAmbasada) теперь будет называться «Сакартвело Амбасада» (SakartveloAmbasada), Добро пожаловать в Грузию (сейчас — Sveiki atvykę į Gruziją) — Sveiki atvykę į Sakartvelą, грузин (сейчас Gruzinas) — Kartvelas, грузинский язык (сейчас gruzinų kalba) — kartvelų kalba и т.д.



«Уверены, что граждане Литвы поддержат это нововведение и в кругу литовских друзей нашей страны уже неформально укоренившееся название Грузии будет ежедневно использоваться каждым литовцем. Принимая во внимание значение этого факта, думаю, что этот день мы можем назвать день грузино-литовской дружбы», — сказала посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.



По её словам, посольство Грузии в Литве осуществит соответствующие изменения, будут изменены надписи на здании посольства Грузии в Вильнюсе, а также почетном консульстве и в сквере тбилисского посольства Вильнюса.















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