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В Литве с сегодняшнего дня официально вошло в силу аутентичное название Грузии - Sakartvelas
03.05.2018 18:54
Государственная комиссия литовского языка сегодня подтвердила решение о внедрении в литовский язык аутентичного названия Грузии.
Отныне, наряду с существующим ранее названием, Грузия будет назваться Sakartvelas.
С сегодняшнего дня уже официально начнется использование следующей терминологии. Например, посольство Грузии (сейчас GruzijosAmbasada) теперь будет называться «Сакартвело Амбасада» (SakartveloAmbasada), Добро пожаловать в Грузию (сейчас — Sveiki atvykę į Gruziją) — Sveiki atvykę į Sakartvelą, грузин (сейчас Gruzinas) — Kartvelas, грузинский язык (сейчас gruzinų kalba) — kartvelų kalba и т.д.
«Уверены, что граждане Литвы поддержат это нововведение и в кругу литовских друзей нашей страны уже неформально укоренившееся название Грузии будет ежедневно использоваться каждым литовцем. Принимая во внимание значение этого факта, думаю, что этот день мы можем назвать день грузино-литовской дружбы», — сказала посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.
По её словам, посольство Грузии в Литве осуществит соответствующие изменения, будут изменены надписи на здании посольства Грузии в Вильнюсе, а также почетном консульстве и в сквере тбилисского посольства Вильнюса.
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