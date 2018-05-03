Линкявичус: Да здравствует дружба Литвы и Грузии

03.05.2018 19:07 Министр иностранных дел Литвы прокомментировал решение Государственной комиссии литовского языка и поздравляет Грузию в «Твиттере» на грузинском языке.



«Поздравляем вас этим историческим решением! Да здравствует дружба Литвы — Грузии», — пишет в «Твиттере» Линас Линкявичус.



Государственная комиссия литовского языка сегодня утвердила решение о внедрении в литовский язык аутентичного названия Грузии.



Отныне, наряду с существующим ранее названием, Грузия будет назваться Sakartvelas.



С сегодняшнего дня уже официально начнется использование следующей терминологии. Например, посольство Грузии (сейчас GruzijosAmbasada) теперь будет называться «Сакартвело Амбасада» (SakartveloAmbasada), Добро пожаловать в Грузию (сейчас — Sveiki atvykę į Gruziją) — Sveiki atvykę į Sakartvelą, грузин (сейчас Gruzinas) — Kartvelas, грузинский язык (сейчас gruzinų kalba) — kartvelų kalba и т.д.















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