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Пашинян встретился с послами РФ, США, ЕС и Грузии
03.05.2018 19:26
Лидер армянской оппозиции, кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян провёл в четверг встречи с рядом послов, аккредитованных в Армении.
"Сегодня я имел встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Армении Иваном Волынкиным, Чрезвычайным и Полномочным послом США в Армении Ричардом Майлсом, послом ЕС в Армении Петром Свитальским, а также с Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии Гиоргием Саганелидзе", - сообщил Пашинян на своей странице в Facebook.
Кандидат в премьер-министры Армении также отметил, что он сообщил аккредитованным в Армении послам о договоренностях, достигнутых по поводу разрешения внутриполитического кризиса.
"Мы также обсудили иные вопросы, стоящие на повестке дня. Встречи с аккредитованными в Армении послами продолжатся", - заключил Пашинян.
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