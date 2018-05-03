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Бурджанадзе: Я увидела испуганного президента и парламент рабов
03.05.2018 19:38
Вчерашнее выступление нам показало, что мы не государство и у нас нет президента, - об этом заявила лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, давая оценку ежегодному докладу президента Грузии Георгия Маргвелашвили, с которым он предстал в парламенте страны накануне.
По оценке Бурджанадзе, развернувшиеся вчера события – это оскорбление институтов президента, парламента и дипломатического корпуса.
«Это не было докладом президента, это было лишь обозрением обстановки. Можно выделить несколько верных замечаний, которые были озвучены президентом в его 20-ти минутном выступлении, однако у него не было попытки назвать причины тех проблем, в которых пребывает страна. Георгию Маргвелашвили не хватило смелости на это. Вчера я увидела испуганного президента и парламент рабов. Президент в знак протеста покидает парламент, этого я не видела ни в этой стране, ни в какой-либо другой. Если даже отбросить все, в парламент были приглашены представители дипломатического корпуса, и общество ожидало доклада президента, того, что он скажет, как ответит на высказанные в его адрес обвинения, и что мы увидели? Сбежавшего президента. Это было как оскорблением институтов президента, парламента и дипкорпуса, так и неуважение к обществу», - заявила Нино Бурджанадзе.
Вместе с тем, по словам, лидера «Демократического движения», большинство могло удовлетворить просьбу президента и дать ему возможность ответить на все вопросы не во время заключительного слова, а до этого.
«Что касается регламента, мне интересно, если бы вместо Георгия Маргвелашвили там был Бидзина Иванишвили, кто-нибудь бы вспомнил о регламенте?! Кто-нибудь осмелился бы напомнить Иванишвили о существовании регламента вообще? Разумеется, нет!», - отметила, в частности, Нино Бурджанадзе.
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