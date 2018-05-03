Организация баскских сепаратистов ЭТА самораспустилась

03.05.2018 19:51 Леворадикальная организация басков-сепаратистов ЭТА, которая на протяжении нескольких десятилетий вела вооруженную борьбу за независимость Страны Басков от Испании и Франции, объявила о самороспуске и прекращении политической деятельности.



В распространенном сегодня, 3 мая, официальном обращении ЭТА говорится, что «путь социалистической революционной национально-освободительной организации завершен».



В обращении сказано, что 60 лет назад организация начала вооруженную борьбу, поскольку Страна Басков «погибала» под гнетом режима Франсиско Франко в Испании и французского государства, однако за прошедшие десятилетия многое изменилось - «народ басков жив и готов взять свою судьбу в свои руки». В заявлении подчеркнуто, что национальное движение басков отныне будет действовать в мирных, демократических формах.



Ранее ЭТА официально извинилась перед родственниками погибших и пострадавших в результате терактов, которые осуществляли ее представители.



Пик вооруженной деятельности ЭТА пришелся на 1960-70-е годы, когда ее жертвами стали сотни людей. В последние годы ЭТА постепенно отходила от вооруженной борьбы, а в 2017 году официально передала властям остававшиеся в ее руках арсеналы оружия.

















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