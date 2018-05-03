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Между президентами Грузии и Армении состоялся телефонный разговор


03.05.2018   20:15
Между президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и президентом Армении Арменом Саргсяном состоялся телефонный разговор. Инициатором разговора была армянская сторона. Президенты обсудили двусторонние грузино-армянские отношения. Армен Саргсян предоставил президенту Грузии информацию о текущей ситуации в Армении. Было отмечено, что президент Грузии внимательно следит за протекающими в Армении процессами, и для Грузии чрезвычайно важным является благополучие соседнего государства.

В разговоре Армен Саргсян подтвердил запланированный визит в Грузию, который состоится 26 мая с целью участия в праздничных мероприятиях, посвященных восстановлению независимости Грузии. Президент Армении отметил, что с радостью посетит Грузию и разделит праздничный настрой грузинского народа.

Информацию распространяет администрация президента Грузии.






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