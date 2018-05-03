Абашишвили: Предложение большинства в связи с телевизионными дебатами недостойно и несерьезно

03.05.2018 20:19 Глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили назвал недостойным и несерьезным предложение парламентского большинства в связи с телевизионными дебатами.



«Вместо обеспечения определенной Конституцией функции, которая подразумевала проведение дебатов после выступления президента в парламенте Грузии, со стороны большинства мы получили совершенно недостойное и несерьезное предложение.



Вчера президент был готов к исполнению определенной Конституцией функции, предстать с докладом, что он и сделал, и затем собирался вступить в дебаты на глазах у всех телевидений, в прямом эфире. К сожалению, большинство не дало ему такой возможности. Большинство уклонилось от дебатов. Понятно, что для большинства однопартийный перформанс более всего комфортен, и они остались в зоне этого комфорта. Жаль, что они ведут страну этим путем», - отметил Георгий Абашишвили.



Напомним, что сегодня парламентское большинство предложило президенту телевизионные дебаты.















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