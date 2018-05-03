В Грузии расширят госпрограмму по обеспечению бесплатными медикаментами

03.05.2018 20:44 По решению правительства Грузии основана новая организация, которая займется повышением обеспечения неимущих граждан бесплатными медикаментами. Об этом было заявлено сегодня на заседании правительства Грузии.



Государственная программа доступности амбулаторных медикаментов осуществляется правительством Грузии с 1 июля 2017 года. Программой, по последним данным, воспользовались около 600 тысяч граждан Грузии, являющихся социально незащищенными лицами или одинокими пенсионерами с хроническими заболеваниями.



Ранее в министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии заявили, что данной госпрограммой воспользовались не так много людей, как было предусмотрено. Для увеличения числа бенефициаров программы ее развитием займется новая организация, которая была основана 3 мая.

По предварительным оценкам Минздрава, количество самых распространенных медикаментов для лечения хронических болезней также должно увеличится с 23 до 50 наименований.



Министр здравоохранения Давид Сергеенко напомнил, что стоимость лекарств создается из цены производителя, дистрибуции-маркетинга, себястоимости и прибыли. Новая модель, по его словам, даст возможность осуществить социальный проект и снизить стоимость лекарств.



«С одной стороны, производитель — это будет уже основанная на совершенно другой платформе компания, сделает значительные скидки и такой пример у нас есть с программой лечения гепатита С. С другой стороны, государство примет активное участие в дистрибуции-маркетинге, что значительно сократит расходы», — заявил Сергеенко.



Госпрограмма доступности амбулаторных медикаментов действует для лиц со статусом социальных баллов ниже ста тысяч.



В рамках госпрограммы на первом этапе бесплатные лекарства получили те лица, у которых наблюдаются заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой (высокое давление, сердечная недостаточность, заболевание коронарных артерий); эндокринологические заболевания (второй тип диабета и заболевания щитовидной железы); бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.



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