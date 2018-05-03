Президент Армении приедет на празднование Дня независимости 26 мая в Тбилиси

03.05.2018 20:47 Президент Армении Армен Саркисян в телефонном разговоре с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили подтвердил, что приедет на празднование Дня независимости 26 мая в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте президента.



Инициатором телефонного разговора стал президент Армении.



"Во время разговора с Георгием Маргвелашвили Армен Саркисян подтвердил визит в Грузию, который состоится с целью участия в праздничных мероприятиях по поводу Дня восстановления независимости — 26 мая. Президент Армении отметил, что с удовольствием посетит Грузию и разделит праздничное настроение грузинского народа", — сказано в сообщении.



Во время разговора стороны также обсудили грузино-армянские отношения и последние события в Армения.



"Армен Саркисян предоставил президенту Грузии информацию о ситуации в Армении. Было отмечено, что президент Грузии внимательно следит за процессами, развивающимися в Армении, и для Грузии очень важно благополучие соседнего государства", — отмечено в сообщении.















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