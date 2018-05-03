Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Армении приедет на празднование Дня независимости 26 мая в Тбилиси


03.05.2018   20:47
Президент Армении Армен Саркисян в телефонном разговоре с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили подтвердил, что приедет на празднование Дня независимости 26 мая в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте президента.

Инициатором телефонного разговора стал президент Армении.

"Во время разговора с Георгием Маргвелашвили Армен Саркисян подтвердил визит в Грузию, который состоится с целью участия в праздничных мероприятиях по поводу Дня восстановления независимости — 26 мая. Президент Армении отметил, что с удовольствием посетит Грузию и разделит праздничное настроение грузинского народа", — сказано в сообщении.

Во время разговора стороны также обсудили грузино-армянские отношения и последние события в Армения.

"Армен Саркисян предоставил президенту Грузии информацию о ситуации в Армении. Было отмечено, что президент Грузии внимательно следит за процессами, развивающимися в Армении, и для Грузии очень важно благополучие соседнего государства", — отмечено в сообщении.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна