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Президент Армении приедет на празднование Дня независимости 26 мая в Тбилиси
03.05.2018 20:47
Президент Армении Армен Саркисян в телефонном разговоре с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили подтвердил, что приедет на празднование Дня независимости 26 мая в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте президента.
Инициатором телефонного разговора стал президент Армении.
"Во время разговора с Георгием Маргвелашвили Армен Саркисян подтвердил визит в Грузию, который состоится с целью участия в праздничных мероприятиях по поводу Дня восстановления независимости — 26 мая. Президент Армении отметил, что с удовольствием посетит Грузию и разделит праздничное настроение грузинского народа", — сказано в сообщении.
Во время разговора стороны также обсудили грузино-армянские отношения и последние события в Армения.
"Армен Саркисян предоставил президенту Грузии информацию о ситуации в Армении. Было отмечено, что президент Грузии внимательно следит за процессами, развивающимися в Армении, и для Грузии очень важно благополучие соседнего государства", — отмечено в сообщении.
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