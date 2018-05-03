Правительство Грузии создаст более европейскую модель профобразования - премьер

03.05.2018 22:16 В Грузии будет новая система профессионального образования – в законодательство страны входят соответствующие изменения, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Изменения, которые войдут в закон «О профессиональном образовании», будут соответствовать моделям, существующим в Германии, Австрии и Швейцарии, — сообщил премьер.



«Будет сформирована система профессиональной подготовки и переподготовки. Не только для молодых, но и для взрослых будут осуществлены многообразные образовательные программы. Их целью может быть как предоставление квалификации, так и развитие отдельных компетенций, углубление знаний, переподготовка и так далее», — сказал Квирикашвили.



Премьер отметил, что новая система позволит признавать как формальное, так и неформальное образование. Под неформальным образованием подразумеваются навыки, которые человек получает на курсах индивидуального или социального образования, не являющихся частью официальных учебных программ.



Что касается формального образования, то это структурная образовательная система, которая начинается со школы и продолжается до университета. Эта система включает специализированные программы для технических и профессиональных тренингов.



В рамках новой модели государство позволит профессиональным образовательным учреждениям вести экономическую деятельность и реализовывать продукцию, созданную во время учебного процесса.



Правительство Грузии также планирует сформировать систему карьерного роста педагогов, работающих в профколледжах. Приоритетом станет определение формы т.н. дуального обучения, которое подразумевает трудоустройство учащихся. В рамках данной модели, студенты одновременно могут и работать, и учиться.















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