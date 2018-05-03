Президент Грузии не против возбуждения против него уголовного дела

03.05.2018 22:22 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что возбуждение против него уголовного дела было бы лучше, чем постоянное осуждение его решений по помилованию заключенных.





Один из последних скандалов в Грузии разразился из-за помилования президентом заключенного, осужденного за жестокую расправу над женой. Менее чем через год после освобождения этот человек беспощадно убил ее 25-летнюю дочь, притом на глазах малолетних детей жертвы.



В свое оправдание Маргвелашвили сказал, что во время принятия решения Госкомиссия по помилованию руководствовалась документами из министерства по исполнению наказаний и пробации, в которых осужденных был охарактеризован положительно.



"Я хотел бы этого (возбуждения уголовного дела — ред.), так как все это будет люстировано еще больше. Это общество что-то пропускает, к чему-то происходит привыкание, и будет лучше, если будут сделаны радикальные шаги, нежели будут приучать к мысли об этом", — сказал Маргвелашвили в передаче "Реакция" на телеканале TV Pirveli.





Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинили президента в злоупотреблении своим правом на помилование. Министр юстиции Тея Цулукиани отметила, что у нее много вопросов к президенту по этому поводу.



Помилование является исключительной прерогативой президента Грузии. Список кандидатов на помилование ему представляет Государственная комиссия по помилованию после изучения поступивших заявлений.



По закону право на помилование имеют лица, которые отбыли не менее половины срока в случае осуждения по двум и более статьям и при сроке наказания более 5 лет, а также те, кто отбыл не менее 1/3 срока – при осуждении по одной статье на срок менее 5 лет.



В начале февраля президент Маргвелашвили расширил список заключенных, которые могут досрочно выйти на свободу на основе помилования, предоставив комиссии возможность рассматривать без критерия срока просьбы о помиловании тех осужденных, которые совершили преступления, связанные с наркотиками, кроме сбыта наркотических и психотропных веществ и хранения, приобретения и транзита наркотических веществ в особо крупном размере.



В апреле президент приостановил помилование осужденных за насилие. Причиной такого решения президент Грузии назвал помилование Вепхвия Бакрадзе, которого обвиняют в убийстве 25-летней дочери своей бывшей жены, совершенном 13 апреля.















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