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Посол КНР посетил Западную Грузию
03.05.2018 22:42
Регион Рача /Западная Грузия/ имеет огромный потенциал, чтобы успешно развивать туризм и сельское хозяйство, заявил посол КНР в Грузии Цзи Янчи сегодня в ходе встречи с губернатором Рача-Лечхуми и Нижней Сванети Арчилом Джапаридзе и мэром муниципалитета Амбролаури Звиадом Мхеидзе.
Посол выразил полную готовность в период своей деятельности в Грузии максимально содействовать развитию отношений между Грузией и КНР как на государственном, так и местном уровнях. Посол был ознакомлен с потенциалом региона, а также инфраструктурными проектами, осуществление которых имеет большое значение для развития региона.-
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