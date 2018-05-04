НАТО: если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, альянс не укреплял бы свое присутствие

04.05.2018 10:32 Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, НАТО не укрепляло бы свое военное присутствие, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел на международной конференции по стратегическим коммуникациям НАТО (NATO Stratcom) в Праге.



«Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и Украину, выбросив при этом в окно все международные стандарты, НАТО бы не укрепляло свое военное присутствие на своем восточном и южном фланге», – отметил Петр Павел.



По его мнению, Россия не радуется нынешнему мировому порядку, основанному по западному образцу либеральной демократии, и пытается изменить его так, чтобы он больше соответствовал ее национальной модели общества. Он считает, что при этом Россия выступает не с классической военной агрессией, а нацелена на гибридные средства, в частности, на пропаганду, которую распространяет в традиционных СМИ и в социальных сетях.



Отношения между НАТО и Москвой обострились после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.















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